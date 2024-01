Concurso do Detran-DF previsto para 2024 vai ofertar 182 vagas

YR Yasmin Rajab

Concurso do Detran-DF está previsto para ocorrer neste ano - (crédito: Divulgação/Detran-DF)

Um novo concurso público para o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) vai ocorrer neste ano. A previsão é de que sejam ofertadas 182 vagas para o cargo de agente de trânsito, da carreira policiamento e fiscalização de trânsito.

Do quantitativo, 85 serão para provimento imediato e 97 para cadastro reserva. A informação saiu no Diário Oficial do DF (DODF) de sexta-feira (26/1), na ata da reunião ordinária do Conselho Distrital de Segurança Pública (Condisp), realizada em dezembro do ano passado.



Na reunião, foi discutida a previsão para novos concursos para agentes das forças policiais do Distrito Federal. Além do Detran, outros órgãos se manifestaram, incluindo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape/DF), Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).



Para a Polícia Militar, estão previstas 2.291 (869 para contratação imediata e 1.422 para cadastro reserva). Os demais órgãos não especificaram o quantitativo de vagas que serão ofertadas.

