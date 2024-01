Dengue: Ibaneis diz que liberou recurso para compra de testes rápidos

O governador Ibaneis Rocha (MDB) informou, na manhã desta terça-feira (30/1), que liberou recursos para que a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) compre mais testes rápidos de dengue. De acordo com o chefe do Executivo local, a capital já vive uma epidemia da doença devido ao aumento de casos registrados, que chegou a aproximadamente 29 mil neste ano.



Durante a agenda em Ceilândia, Ibaneis avaliou o cenário da dengue no DF e afirmou que o governo está trabalhando para combater a doença. “Liberamos recursos agora para a compra de mais testes rápidos de dengue. Estamos fazendo tudo que é possível para ajudar a população”, destacou. “É uma crise que estamos vivendo, já anunciada e declarada na cidade, foi feito um grupo executivo e nós estamos fazendo de tudo que é possível para combater a dengue no DF."

Para o governador, a situação da dengue no DF já é classificada como epidemia. “Nós temos um número muito grande de pessoas que estão sendo atendidas nas unidades básicas de saúde e nas tendas de hidratação que foram implementadas”, disse o governador.

Aumento de casos

O número de casos de dengue no DF subiu para 29.490, segundo a informação obtida em primeira mão pelo Correio durante entrevista com a secretária de saúde do Distrito Federal, Lucilene Florêncio, ao CB.Poder — parceria entre Correio e TV Brasília — desta segunda-feira (29/1). Até o momento, são seis óbitos pela doença e outras 24 mortes seguem em investigação.