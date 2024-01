Carnaval 2024: Confira os bloquinhos deste fim de semana

É hora de tirar a fantasia do armário e colocar glitter, chegou o carnaval! E mesmo que a festa seja só em fevereiro, foliões brasilienses se preparam para os blocos de rua no último final de semana antes da festa. A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (SECEC-DF) anunciou a programação dos blocos de rua da cidade. Ao todo, são esperados mais de 1,7 milhão de pessoas nas ruas do DF durante o feriadão.

Confira a programação deste fim de semana:

Sexta-feira (2/2)

Galpão Sonoro com Bala Desejo

Na Corina Cervejas Artesanais

A partir das 20h

Vai com as Profanas – Baile de Iemanjá

Na Birosca do Conic

A partir das 22h

Sábado (3/2)

Bloco Trem das Cores 2024

Na Praça Padre Roque - Núcleo Bandeirante

Das 12h às 18h

Beco Elétrico

Na Galeria dos Estados - Setor Bancário Sul

Das 16h às 6h

Bloco Galo Cego

No Calaf - Setor Bancário Sul

Das 16h às 20h

Suvaco da Asa

No Eixo Cultural Ibero-americano, antiga Funarte

Das 10h às 20h

Bagaço de Carnaval

Na Ascade

A partir das 23h

Funqquestra

No O’Rilley Pub (409 Sul)

A partir das 20h

Ensaio de Carnaval

Na Externa Club (Centro Comercial Amazonas)

A partir das 22h30

Domingo (4/2)

Cafuçu do Cerrado

No Estacionamento do Eixo Cultural Ibero-americano, antiga Funarte

Das 15h às 22h