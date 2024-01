O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), afirmou, na manhã desta terça-feira (30/1), que vai elaborar um projeto de lei para que seja feita a correção orçamentária do repasse destinado à área da saúde, sendo possível a contratação de mais agentes de saúde para auxiliar no combate à dengue. Segundo o chefe do Executivo local, o pedido deve ser encaminhado na próxima semana para a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).

"Houve uma redução orçamentária no ano passado feita pela CLDF. Estamos mandando um projeto de lei com a correção disso agora para chamar esses agentes para o combate à dengue no DF", destacou o governador Ibaneis.









O número de casos de dengue no DF subiu para 29.490, segundo a informação obtida em primeira mão pelo Correio durante entrevista com a secretária de saúde do Distrito Federal, Lucilene Florêncio, no programa CB.Poder — parceria entre Correio e TV Brasília — desta segunda-feira (29/1). Até o momento, são seis óbitos pela doença e outras 24 mortes seguem em investigação.

Questionado sobre a queda do orçamento para a Vigilância Epidemiológica, da Secretaria de Saúde do DF, Ibaneis acredita que a redução não impactou no aumento de casos de dengue no DF. “Acho que o quadro alarmante vem acontecendo em todo o Brasil. Nós temos diversos estados brasileiros que estão passando por focos de dengue. É uma sazonalidade que veio com as chuvas. Mas nós vamos cuidar disso. Vamos enviar o projeto para a CLDF para poder contratar mais agentes para ajudar na defesa da dengue no DF”, enfatizou.

Ainda de acordo com o governador, não há um número certo sobre a quantidade de agentes a serem chamados. “Estamos vendo a questão orçamentária para encaminhar ainda na próxima semana o projeto para CLDF”, completou.