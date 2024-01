Ensino público do DF vai receber 40 unidades escolares do GDF

O ensino público do Distrito Federal vai receber um investimento do Governo do Distrito Federal (GDF) em construções, reconstruções e reformas das unidades escolares. Quarenta unidades estão em andamento, com previsão para serem entregues no primeiro e segundo semestre de 2024 para receber os estudantes que atualmente encontram-se em unidades de ensino provisórias.

A população de Ceilândia está ansiosa para receber a reforma do Centro de Ensino Médio (CEM) 10, localizado na QNP 30 de Ceilândia. A secretaria pretende entregar, ainda no 1º semestre de 2024, a escola com laboratórios de informática, biologia, física e química, cantina, refeitório, estacionamento e quadra de esportes, além de 16 salas de aulas.

Quanto aos alunos do ensino fundamental, 420 estudantes da Escola Classe (EC) 59, localizada na QNN 36, Área Especial 02, vão ser beneficiados com a reconstrução que vai implementar 14 salas de aula, auditório, sala de leitura, cozinha industrial e refeitório, laboratórios, estacionamento, parquinho, quadra de esportes coberta com vestiários e área de convivência. Esse é um pedido antigo dos moradores de Ceilândia.

O projeto também inclui as creches públicas. A previsão é que, até o fim do ano, sejam entregues à população 18 novas unidades em Samambaia, Santa Maria, Planaltina, Estrutural, Recanto das Emas, Guará, Vila Telebrasília, Taguatinga, Mangueiral e Setor Taquari, no Lago Norte.

Há ainda a previsão de construção de 20 módulos de salas de aula em escolas existentes e a entrega da construção do Centro de Educação Profissional do Paranoá, com previsão de entrega no 1º semestre de 2024.

Com informações da Agência Brasília