Vestibular 60+: candidatos da Ceilândia se atrasam e são eliminados da seleção

Conseguir chegar a tempo para realizar a prova do Vestibular 60+, da Universidade de Brasília (UnB), não foi privilégio de todos os concorrentes. Moradores de Ceilândia, Jesuína Moreira, 65 anos, e Walter Ribeiro, 62, se atrasaram cerca de cinco minutos após o fechamento dos portões, às 8h30, no pavilhão Anísio Teixeira.

Ambos, que desejam cursar saúde coletiva – graduação presente no campus da Ceilândia – relataram que a demora seu deu devido à lentidão do ônibus da linha 110, que leva à universidade, em sair da Rodoviária do Plano Piloto.

Jesuína lamentou a eliminação na seleção. "Havia participado do aulão na sexta-feira (26/1) e estava muito animada. Hoje acordei às 5h50, peguei o metrô e aguardei o ônibus na rodoviária, porém, não deu tempo". Sobre a escolha em participar do vestibular, a aposentada disse tratar-se da vontade de se manter ativa. "'Tô' fazendo nada mesmo, então, vou estudar. O não eu já tenho", comentou.

Já Walter contou que saiu de casa às 6h, mas ficou cerca de 40 minutos na parada esperando o coletivo. Decepcionado com a eliminação, relatou ter estudado diariamente para o exame. "Como terminei o ensino médio agora, pelo EJA (Educação para Jovens e Adultos), gostaria de manter os ritmo de estudos e já ingressar no ensino superior. Estava escrevendo uma redação por dia para treinar", declarou. Com água e canetas na mão, mostrou esperança para as próximas oportunidades. "Não podemos desanimar. Temos que 'tocar o barco'".

Ao Correio, a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) informou que, neste domingo (28), a operação dos ônibus está sendo reforçada para a UnB. Segundo a pasta, houve a determinação de veículos extras para atender a demanda de passageiros com destino à universidade. "A Semob esclarece, ainda, que está monitorando a operação e fará ajustes caso necessário", destacou.