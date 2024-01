Sistema de desobstrução de bueiro e drenagem pluvial é lançado em Ceilândia

O governador Ibaneis Rocha (MDB) assinou, na manhã desta terça-feira (30/1), a ordem de serviço para lançamento do novo sistema de limpeza e desobstrução de rede e drenagem pluvial. Com implementação inicial na região de Ceilândia, o sistema utilizará a tecnologia para identificar os bueiros entupidos, evitando assim alagamentos. Além disso, o chefe do Executivo local também inaugurou o campo de grama sintética da Feira do Produtor, na região administrativa.

Ibaneis destacou a importância do sistema e avaliou que ele será implementado em outras regiões do DF. “Nós temos em Brasília mais de 100 mil bueiros que vem passando por um processo de desobstrução manual. Esse novo sistema permite que se faça isso de forma muito mais rápida. Melhora a qualidade da captação de águas no DF e diminui os alagamentos”, comentou. “Iniciamos com 18 caminhões e a intenção é ampliar para todo o DF esse trabalho para que a gente possa ter a cidade limpa e com todos os bueiros limpos, para que a gente sofra cada vez menos com o período de chuva”, ressaltou o governador.

O investimento no novo sistema de drenagem é de cerca de R$ 45 milhões. Segundo a Novacap, o prazo de contrato com a empresa executora do serviço é de 12 meses, renovados a cada ano, até o limite de cinco anos. Além disso, a companhia enfatizou que as obstruções dos bueiros ocorrem principalmente pelo descarte de objetos e detritos feito de forma inadequada pela população e que são levados pelas águas das chuvas aos condutos das redes de drenagem gerando entupimentos, acarretando em inundações e alagamentos que geram prejuízos e danos patrimoniais e à integridade física das pessoas.

Com alta nos casos de dengue no DF, Ibaneis também comentou que a implementação do novo sistema vai ajudar no combate à doença. “Esses bueiros, na maneira como estavam, também são fontes de criação do mosquito da dengue. Com isso, a gente afasta também mais esses focos”, frisou o governador.

De acordo com a Novacap, esse tipo de inspeção implementado em Ceilândia dispõe de equipamentos que coletam imagens de alta resolução da tubulação, permitindo uma análise minuciosa da situação dos trechos examinados. Dessa forma, é possível definir de forma mais acertada a manutenção a ser realizada. Nos casos de obstrução do sistema de drenagem, será utilizado um equipamento específico para desobstrução mecânica.

A estrutura do novo sistema conta com caminhões desobstruidores sem reciclador; caminhões desobstruidores dotados de equipamento reciclador de água; laboratório móvel de vídeo inspeção robotizada; carro de apoio; caminhões pipa de no mínimo 10 mil litros para suporte aos caminhões desobstruidores sem reciclador; caminhões dotados de carroceria com guindauto destinados ao transporte de acessórios para manutenção das bocas de lobo e dos poços de visita além dos insumos e equipamentos necessários.

Obras pluviais

Além da implementação do novo sistema de desobstrução em Ceilândia, o governador do DF também comentou sobre o trabalho que está sendo feito para drenagem na região da Asa Norte, Ceilândia e Taguatinga. “Na Asa Norte, o trabalho já está bem avançado. A gente espera concluir a obra ainda no segundo semestre do ano. Para que, a partir do ano que vem, tenhamos toda a tranquilidade durante o período de chuva”, destacou.

A respeito das obras na Hélio Prates, Ibaneis enfatizou que a reforma na avenida é importante para evitar alagamentos. “Parece só uma reforma de calçadas e estacionamentos, mas ali vem sendo feito um grande trabalho de drenagem para resolver o problema de águas pluviais na região”, disse o chefe do Executivo local.

Questionado sobre os problemas enfrentados na Vila Cauhy, no Núcleo Bandeirante, com os estragos da chuva, o governador disse se tratar de algo diferente, devido às ocupações irregulares. “As pessoas que estão em áreas de risco estão sendo notificadas e estamos fazendo um trabalho junto à Codhab para fazer a retirada dessas famílias e alocá-las em outros lugares do DF. A esperança é que a gente consiga trazer a maioria das famílias para os lotes que temos no Sol Nascente”, destacou.

Campo sintético

Ibaneis também inaugurou o campo de grama sintética da Feira do Produtor e Atacadista de Ceilândia. Com investimento de R$ 745 mil, o campo contará com arquibancadas, alambrado e estrutura para o fornecimento de energia fotovoltaica. Segundo a Secretaria de Esporte e Lazer (SEL-DF), a quadra terá dimensões padronizadas (22 m x 44 m) e será equipada com grama artificial de última geração.

Durante a agenda de inauguração, o governador do DF comentou sobre a situação dos feirantes locais. “Vamos continuar trabalhando no processo de regularização para que, muito em breve, a gente consiga entregar toda a documentação de todos os quiosqueiros e pessoas que ocupam bancas aqui na Feira do Produtor. Essa feira é de suma importância para a cidade e região e gera uma quantidade enorme de empregos”, destacou.







