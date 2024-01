Educação sobre trânsito deve ser ensinada nas escolas públicas do DF

"Já está findando essa conversa com o GDF e a Seplag, na figura do torneio, para que possamos o mais rápido possível chamar e dar posse a esses novos 123 servidores", disse Takane Kiyotsuka. - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press) Luis Fellype Rodrigues* Luis Fellype Rodrigues* E-mail

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) e a Secretaria de Estado de Educação (SEEDF) pretendem implementar educação sobre o trânsito nas escolas. É o que destaca o diretor-geral do Detran, Takane Kiyotsuka do Nascimento, durante o programa CB.Poder — parceira entre Correio e TV Brasília — desta terça-feira (30/1). Às jornalistas Ana Maria Campos e Adriana Bernardes, o diretor-geral comenta que o Detran deve chamar os 123 aprovados do concurso para a instituição, mas ainda não tem data definida.

As pinturas das faixas de pedestres e as sinalizações verticais têm sido um dos grandes problemas para Takane Kiyotsuka. Segundo o diretor-geral, as empresas que faziam as sinalizações horizontais, em especial as faixas, declinaram das suas obrigações em razão de outras e não estariam mais fazendo as pinturas. "Tinha um contrato em vigor e não queriam executar”, explica. Ele conta que já assinaram contratos com outras três empresas que estão executando esse serviço.

O diretor-geral cita que, no final do ano passado, o Detran e a SEEDF fizeram um convênio para levar educação sobre trânsito até as escolas públicas. O aluno que participar do curso estará dispensado de fazer a prova teórica para adquirir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e precisará apenas fazer a avaliação prática. “Já iniciamos o corpo docente das escolas, os professores de um modo geral, que já estão recebendo esses treinamentos. Vamos entrar dentro das salas de aulas trabalhando com os alunos, na faixa etária de 16 e 18 anos”, informa.

Ele conta que a meta é implementar a educação no trânsito em todas as escolas da rede pública nos próximos três anos. “Sabemos que leva um pouco de tempo, precisamos trabalhar em outras situações, como o serviço público que é um pouco burocrático. Além do corpo abraçar a situação junto conosco”, pontua.

O chamamento dos aprovados do concurso público do Detran, realizado no dia 11 de dezembro de 2022 ainda não tem data definida, é o que conta Takane Kiyotsuka. “Hoje, nós temos aí um contingente humano de aproximadamente 1.200 servidores. Está realmente defasado. Já está findando essa conversa com o GDF e a Seplag para que possamos o mais rápido possível chamar e dar posse a esses novos 123 servidores. Acredito que em breve daremos posse para esses servidores, uma força de trabalho a mais e oxigenação para o departamento” conclui.

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado

Veja a entrevista na íntegra