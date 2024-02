Metrô funcionará em diferentes horários neste fim de semana

O metrô divulgou, nesta quinta-feira (1/2) que, para para atender à programação de pré-carnaval, o horário de acesso a algumas de suas estações irá variar.

No sábado (3/2), os trens circularão das 5h30 à 0h30 nas estações Central (localizada na rodoviária do Plano Piloto) e Galeria (no Setor Comercial Sul). As demais estações do metro estarão abertas das 5h30 às 23h30.

Já no domingo (4/2), a Estação Central funcionará das 7h às 22h30. Nas outras, o embarque e desembarque será das 7h às 19h.