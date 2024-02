Veja em quais regiões passará o carro do fumacê nesta quinta (1º/2)

O Governo do Distrito Federal (GDF) segue no combate à dengue, em vista da alta de casos. Como medida para evitar a proliferação do mosquito transmissor da doença Aedes aegypti, mais 13 regiões administrativas vão receber a ação preventiva do carro do fumacê, como Jardim Botânico, Samambaia, Lago Sul e Sobradinho II. (Confira as regiões abaixo).

O veículo de aplicação do inseticida de ultrabaixo volume (UBV) passará em dois horários das 4h às 6h e das 17h às 19h. A recomendação é que as pessoas abram portas e janelas no momento em que o carro passar. Desde o início deste ano, o DF registrou 29,5 mil casos e seis óbitos confirmados da doença.

Regiões:

Gama: Quadra 10 Setor Sul; Quadra 5 Setor Sul;

Samambaia: Quadra 401;

Estrutural: Setor de Chácaras Santa Luzia;

Itapoã: QL 5, 6 e 7;

Recanto das Emas: Quadras 403 e 404; Condomínio Guarapari 1 a 6;

Lago Sul: Qi 27;

Jardim Botânico: Condomínio San Diego;

Sobradinho II: AR 10 E 12;

Taguatinga: CND 2 Lote 11; QND 26 e 40;

Santa Maria: Quadras 304 e 305; Quadras 100 e 103;

Planaltina: Vale do Amanhecer CR 72, 78 e 81;

Asa Norte: 216, 411, 304, 416 e 716;

São Sebastião: Quadras 202 e 203; Residencial Oeste