Após quase três horas, autor de cárcere privado se entrega na Asa Sul

O autor de um cárcere privado que, aparentemente, era em uma sala comercial na 512 Sul, se entregou e liberou as seis vítimas, após quase três horas de negociação. De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), eram cinco mulheres e um homem em poder do criminoso.

Ainda segundo a corporação, tudo começou por volta das 14h40 e as negociações foram encerradas às 17h14, com a prisão do autor, de 28 anos, de acordo com informações preliminares.

Comerciantes vizinhos ouvidos pela reportagem disseram que o imóvel serve como prostíbulo há cerca de duas semanas. "Entra gente de manhã, de noite, a qualquer horário. São pessoas de várias idades", diz. O major Michello, porta-voz da Polícia Militar, não confirmou a existência de um prostíbulo.

Ao final da operação os dois lados da via W3 Sul foram liberados, por volta das 17h40.