Jovem morre depois de ser espancado por três homens em Taguatinga

Faleceu, na madrugada dessa quarta-feira (31/1), o jovem, de 18 anos, que foi espancado em frente a um hotel, na CNH 01 de Taguatinga. Samuel Alencar estava internado desde domingo (28/1), mas não resistiu aos ferimentos.

O crime ocorreu na tarde de domingo e foi registrado por câmeras de segurança de uma via. Um dos autores foi preso pelos investigadores da 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte) e, em depoimento, contou que ele e a vítima estariam bebendo, quando iniciaram uma discussão e a vítima teria desferido um soco no rosto do amigo do autor, o que, de acordo com o suspeito, levou ao espancamento.

As imagens flagraram o momento em que dois dos três autores desferem vários golpes contra a vítima, que cai ao chão. Os policiais civis conseguiram prender um dos responsáveis pelo crime e já identificou os outros dois.

Pelas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte do jovem. "Te amo, primo. Irei sentir sua falta. Minha ficha ainda não caiu que você se foi, mas Deus vai te receber e você será o anjo da nossa família", escreveu uma familiar.