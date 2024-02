CLDF aprova contratação de 150 servidores para o combate à dengue

A Câmara Legislativa (CLDF) aprovou, em segundo turno e redação final, um projeto do Executivo que permite a contratação de 150 agentes de vigilância ambiental em saúde para atuar no combate à dengue. Os 21 deputados distritais presentes votaram a favor do projeto.

O último boletim epidemiológico, divulgado nesta quinta pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), cita que, entre 31/12/23 e 27/1/24, houve aumento de casos prováveis da doença. Foram registrados 29.492 casos prováveis de dengue este ano, enquanto no mesmo período do ano passado foram 2.890. Um aumento de 920%.

Oposição

Apesar da aprovação, a oposição ao governo repudiou a atitude do Executivo de não ter dado tanta importância no combate a dengue.

“Lamentavelmente o que estamos vivendo aqui no Distrito Federal. É uma tragédia. Não cabe o discurso de dizer que a dengue cresceu no Brasil todo. Mas, no DF, há uma peculiaridade: é o dobro a mais do segundo colocado. Foi falta de ação do governo”, disse o deputado Gabriel Magno (PT).

Para que o projeto fosse aprovado e os agentes nomeados, o governo fez uma alteração no Anexo IV da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024.