Detran-DF ensina mulheres a superarem medo de dirigir gratuitamente

O público feminino poderá fazer o curso de capacitação Mulheres que Dirigem Vão Mais Longe, do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF). Entre as didáticas, estão inclusas Iniciação à Superação do Medo de Dirigir, Noções de Mecânica e Condutoras de Transporte Escolar. As inscrições estão abertas e são 20 vagas para cada curso, com início das aulas em 19 de fevereiro, de forma totalmente gratuita.

As inscrições podem ser realizadas na Diretoria de Educação de Trânsito (Direduc), do Detran-DF, que fica na SEPS Q 706/906, na Asa Sul, mesmo local onde serão ministradas as aulas presenciais.

O curso Iniciação à superação do medo de dirigir é destinado a condutoras habilitadas, mas que têm medo de enfrentar o trânsito diariamente. O curso é teórico e aborda assuntos referentes às relações humanas, psicologia do trânsito, legislação e direção defensiva. As aulas serão no turno matutino, com carga horária de 32h.

Já o curso Noções de Mecânica é destinado a mulheres habilitadas interessadas em atualizar seus conhecimentos sobre o funcionamento básico dos veículos. A principal finalidade do curso é garantir maior segurança no trânsito e independência para as mulheres na hora de enfrentar uma situação inesperada com o veículo. O curso é noturno, com carga horária de 20h.

As candidatas para o curso Condutoras de Transporte Escolar devem ter mais de 21 anos e habilitação ativa na categoria D.

*Com informações da Agência Brasília