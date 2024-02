Seis regiões administrativas ganharão novos ônibus

A frota dos ônibus que partem da Ceilândia e do Sol Nascente e que passam pela Estrutural, SIA, Brazlândia e Plano Piloto está em processo de renovação. Até o final de junho, 473 veículos novos circularão pelas ruas dessas regiões, mas 40 deles já começaram a rodar, segundo informações da Secretaria de Mobilidade do Distrito Federal (Semob-DF). O restante será liberado após passarem por vistoria da pasta.

Os coletivos adquiridos há pouco tempo contam com câmeras que ajudarão a monitorar e registrar possíveis fraudes no sistema de bilhetagem, e também a verificar a conduta do motorista em eventuais acidentes. Em caso de irregularidades no uso dos bilhetes e se houver roubos ou furtos ocorridos no transporte, as imagens serão encaminhadas à polícia.



O nome da empresa e das cores da nova frota também passaram por mudanças. A companhia São José agora se chama BS Bus e seus veículos terão o verde como cor predominante em sua pintura, numa referência a preservação do meio ambiente e ao compromisso ecológico. Essa mudança estética se deve a que os coletivos usam motores menos poluentes.



“Os veículos emitem menos gases que poluem o meio ambiente por meio de uma tecnologia na combustão e no motor, que faz com que o combustível seja melhor aproveitado”, disse o subsecretário de Operações substituto da Semob, Roberto Lacerda

Eduardo Silva, 53 anos, motorista há quase três décadas, declarou à agência Brasília como se sentiu ao conduzir um dos novos veículos: ”esses novos ônibus são muito confortáveis e modernos. A força do motor é realmente o que mais me agradou. É bem mais forte e não tem aquele barulhão (dos antigos)”.

* Com informações da Agência Brasília