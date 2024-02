Estrada Parque Ceilândia é interditada após tombamento de caminhão

Na manhã desta sexta-feira (2/2), o tombamento de um caminhão na rodovia Estrada Parque Ceilândia (EPCL), próximo ao viaduto de acesso à Cidade Estrutural, interditou parcialmente a via. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) empenhou duas viaturas no socorro ao condutor e ao passageiro do veículo, que saíram ilesos.

O caminhão, um Hyundai/HR de cor branca, transportava carga com grandes chapas metálicas e tombou na faixa central de rolamento da DF-095. O veículo era ocupado pelo condutor, de 55 anos, além do passageiro, 61, que foram avaliados por socorristas e não necessitaram de transporte a nenhuma unidade de saúde. Ainda não se sabe qual a dinâmica do acidente.