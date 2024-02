Bebê de 5 meses morre de dengue hemorrágica em hospital público do DF

Uma bebê de cinco meses morreu vítima de dengue hemorrágica no Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib). O óbito ocorreu na quinta-feira (1°/2).

A informação foi confirmada pelo Correio por fontes. Segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) também na quinta, há 30 óbitos suspeitos em residentes da capital federal. Destes, 24 estão em investigação e seis foram confirmados.

Das mortes confirmadas, cinco são do sexo masculino e uma do sexo feminino, sendo que uma vítima era uma criança entre 5 e 9 anos; duas de pessoas entre 70 e 79 anos; e as demais tinham entre 20 e 49 anos. A morte do bebê no Hmib não foi contabilizada ainda.

Em nota, a pasta não confirmou nem negou a informação. A SES-DF informou que todas as mortes suspeitas de dengue são notificadas à pasta. “A área técnica da SES realiza a investigação, que tem o prazo de 60 dias. Somente após a confirmação, são inseridos no boletim”, disse, em nota.



Casos

Entre 31 de dezembro de 2023 e 27 de janeiro de 2024, o DF registrou um aumento de 920% no número de casos. Segundo o boletim epidemiológico, foram registrados 29.492 casos prováveis de dengue este ano, enquanto, no mesmo período do ano passado, foram 2.890.

Brazlândia é região com mais casos prováveis, com 2.588,08 casos por 100 mil habitantes; seguida por Ceilândia (1.983,66 casos por 100 mil habitantes); Sol Nascente/Pôr do Sol (1.855,82 casos por 100 mil habitantes); e Estrutural (1525,09 casos por 100 mil habitantes).