Militares realizarão feira de adoção de animais domésticos neste sábado (3/2)

O Comando Militar do Planalto (CPM) realizará a Feira de Adoção de Animais neste sábado (3/2), das 9h às 17h, no estacionamento do Clube do Exército, no Setor Militar Urbano. Cerca de 35 animais estarão disponíveis para adoção. Todos os pets são vermifugados, imunizados e aptos para um novo lar. Veterinários estarão no local para fornecer orientações sobre os cuidados adequados.

No primeiro dia da feira, realizado em 27 de janeiro, 13 cachorros ganharam novos lares. Desta vez, algumas Organizações Não Governamentais (ONG) se comprometeram em levar sete gatos. A feira faz parte da Ação Cívico-Social, chamada de Tropa Fiel. Em sua maioria, os animais foram abandonados ou se reproduziram na área do Setor Militar Urbano. Eles foram recolhidos e tratados, somente após uma rigorosa triagem foram encaminhados para adoção.

















< >

A banda do Exército e os cães do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília realizaram apresentações em dois turnos diferentes, com intuito de proporcionar entretenimento aos visitantes.

A feira é aberta ao público e para adotar um animal é necessário cumprir alguns requisitos. Além do formulário, comprometendo-se a garantir a saúde física, mental, segurança e bem-estar do pet. Esse procedimento tem o objetivo de reduzir os impactos no meio ambiente e preservar a saúde dos bichos vulneráveis.

Serviço:

Feira de Adoção de Animais

Data: 3 de fevereiro de 2024

Horário: 9h às 17h

Local: Estacionamento do Clube do Exército – SMU.

*Estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti