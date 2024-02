Protocolo de segurança para o pré-carnaval é divulgado pela SSP

O Protocolo de Operações Integradas (POI) da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) para o pré-carnaval — de 3 a 9 de fevereiro — foi definido e encaminhado aos órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF). O protocolo define as atribuições e responsabilidades das entidades e instituições do governo para preservar a ordem pública, a mobilidade urbana e a prestação de serviços públicos.

De acordo com a SSP, não serão permitidos aos participantes instrumentos capazes de produzir lesões corporais e danos ao patrimônio, como: facas, canivetes, objetos pontiagudos, mastros, paus, isqueiros, desodorante aerosol e líquidos inflamáveis (mesmo que para uso doméstico).

Também será vedada a comercialização de bebidas em garrafas de vidro e de alimentos acondicionados em espetos. A Polícia Militar (PMDF) vai alocar pontos de revista pessoal, de forma a impedir que os objetos não permitidos sejam utilizados durante a folia.

O secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, comentou que o planejamento do carnaval está sendo elaborado e visa estabelecer a melhor estratégia de atuação. “Os festejos serão monitorados por meio do Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob), com o apoio de câmeras e drones, congregando órgãos, instituições e agências governamentais voltadas à segurança, mobilidade, saúde, prestação de serviços públicos e fiscalização”, destaca

Reforço

Para aumentar a segurança, ficou previsto o reforço do policiamento na Rodoviária do Plano Piloto, nas estações do Metrô da Galeria dos Estados, Central, de forma a garantir a segurança e o fluxo dos usuários dos serviços públicos de transporte. A fiscalização de trânsito será feita pelo Departamento de Trânsito (Detran-DF) e pelo Comando de Policiamento de Trânsito da PMDF.

Os foliões da capital também contarão com a presença de policiais e bombeiros militares para acionamento imediato em caso de perigo, além do atendimento da Polícia Civil (PCDF) nas delegacias de área. Agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da fiscalização da DF Legal e da Vigilância Sanitária estarão presentes, com o apoio da iniciativa privada, que deverá disponibilizar brigadistas e agentes de segurança para o controle de acesso do público, com uso de detectores de metal nos eventos com cercamento, evitando a entrada de pessoas além do estimado.

Entre os eventos cadastrados, marcam presença os blocos Galo Cego, no Setor Bancário Sul, e Suvaco da Asa, na área externa da Funarte e da Torre de TV, previstos para o sábado (3/2) e o bloco Cafuçu do Cerrado, no estacionamento da Funarte, que deve ser realizado no domingo (4/2).