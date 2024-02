Há mais templos religiosos no Distrito Federal do que escolas e hospitais somados, de acordo com informações do Censo 2022, divulgados nesta sexta-feira (2/2) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O número de igrejas na capital, 5.429, é mais de 20% maior do que a soma de instituições de ensino e centros de saúde do DF, que é de 4.454 locais.

Levantamento contabilizou propriedades particulares e coletivas, com usos variados. (foto: IBGE/Divulgação)

O índice segue a tendência nacional, uma vez que, no país, há 579,7 mil estabelecimentos religiosos contra 511,9 mil escolas e hospitais — dentre os quais 264,4 mil são instituições educativas e 247,5 mil, centros de saúde.

Não há como fazer um comparativo histórico dos dados, uma vez que o levantamento de endereços do Brasil passou a ser realizado no Censo 2022.

Terceira maior cidade do país

Em termos de população, a capital federal se tornou a terceira maior cidade do país, atrás somente de São Paulo e Rio de Janeiro, segundo dados divulgados ainda em 2023. De acordo com o IBGE, Brasília apresentou crescimento de 9,6% em uma década. Além de São Paulo, foi a única entre as cinco maiores cidades do Brasil a apresentar crescimento populacional.