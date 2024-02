DF ultrapassa 45 mil casos notificados de dengue em 2024

O Distrito Federal tem mais de 45 mil casos de dengue notificados desde o começo do ano, de acordo com a Secretaria de Saúde do DF. Desses, 43,5 mil foram classificados prováveis pela secretaria — o que equivale a mais de 1,3 mil casos registrados por dia na capital federal em 2024. Ao Correio, a pasta afirmou que os dados são atualizados deste sábado (3/2).

Até o momento, seguem confirmadas seis mortes em decorrência da doença em Brasília. Outros 24 óbitos estão em investigação.

O Distrito Federal é a unidade da Federação com maior incidência da doença atualmente no país, seguido de Minas Gerais, com 88.587 casos prováveis; e Acre, com 3.808. Os números são do Painel de Monitoramento de Arboviroses do Ministério da Saúde e foram atualizados na sexta-feira (2/2) às 13h48.

Na quinta-feira (1º/2), o secretário da Casa Civil do Distrito Federal, Gustavo Rocha, anunciou que o DF vai receber um Hospital de Campanha da Aeronáutica para atender pacientes com dengue. No mesmo dia, foi anunciado que, a pedido da vice-governadora do DF, Celina Leão, Brasília terá prioridade no recebimento de vacinas contra a doença, que são distribuídas pelo Ministério da Saúde.