Três gatos morrem em incêndio em apartamento no Cruzeiro

Três gatos morreram em um incêndio que atingiu um apartamento no Cruzeiro Novo, este sábado (3/2). Os animais perderam a vida devido a queimaduras e por inalarem fumaça.

Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados e, ao chegarem ao local, verificaram haver fumaça retida no imóvel — localizado no terceiro andar de um edifício — que se encontrava com todas as portas e janelas fechadas. Durante a checagem no apartamento, os bombeiros encontraram os gatos mortos.



Um dos animais estava na sala e sofreu queimaduras. Os outros dois, achados nos quartos, morreram asfixiados. No momento do incêndio, a dona da residência estava fora.