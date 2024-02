Hospital de Campanha para tratar dengue será inaugurado na segunda (5/2)

A partir de segunda-feira (5/2), pacientes diagnosticados com dengue podem recorrer ao Hospital de Campanha da Aeronáutica (HCAMP), em Ceilândia, para receber atendimento. O avião da Força Aérea Brasileira (FAB) que trazia os insumos médicos pousou na madrugada deste sábado (3/2) em Brasília.

O anúncio do hospital foi feito pelo secretário da Casa Civil do Distrito Federal, Gustavo Rocha, na quinta-feira. Segundo a FAB, a mobilização para a montagem da estrutura foi iniciada ainda na sexta-feira (2/2) com o transporte, por meio da aeronave KC-390 Millennium da FAB, de insumos e de pessoal para prestar assistência médica na região.

No período da tarde deste sábado, as equipes deram início à preparação do local para a montagem do HCAMP. Os atendimentos devem começar na segunda-feira, afirmou a FAB. A unidade funcionará para atendimento e hidratação dos pacientes diagnosticados com a doença.