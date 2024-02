O prêmio de R$ 94.839.718,02 do concurso 2684 Mega-Sena sorteado neste sábado (3/2) saiu para uma aposta registrada na Casa Lotérica da 106 Sul. Foi uma aposta simples, de seis números, que custou apenas R$ 5.



Os números sorteados na noite deste sábado foram 17 - 26 - 45 - 46 - 48 - 53.

Além do grande sortudo que levou o prêmio principal, vale lembrar que outras quatro apostas da capital acertaram cinco dezenas no sorteio e levaram verdadeiras boladas.

Uma das apostas simples com sete números ficou com exatos R$ 114.051,22 por ter acertado cinco dezenas. Ela foi registrada por meio on-line e, por segurança, a Caixa não divulga o bairro.

As outras três apostas que gabaritaram cinco números foram também de apostas simples, mas com seis números. Cada uma levou R$ 57.025,61. Uma delas foi registradas em meio on-line e as outras duas em loterias físicas. Uma na Casa Lotérica Júnior Loterias, no Sudoeste, e outra na Casa Lotérica Las Vegas, na 116 Norte.

Em todo o país, segundo informações da Caixa Econômica, 109 pessoas acertaram cinco dezenas e outras 8.288 gabaritaram quatro números.

O próximo sorteio da Queridinha do Brasil está marcado para terça-feira (6/2). O valor previsto do prêmio é de R$ 32 milhões.

