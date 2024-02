Em sete dias, PMDF flagra cerca de 1,5 mil condutores em infrações de trânsito

Levantamento foi feito por meio do Comando do Policiamento de Trânsito (CPTRAN) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) mostram que, entre 29 de janeiro a 4 de fevereiro, 1.273 motoristas foram advertidos ao mexer no celular enquanto conduzem seus veículos e que 321 foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool, sendo um motorista preso.

Segundo as estatísticas da CPTRAN, em decorrer das blitzes, 97 condutores foram surpreendidos sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e essa fiscalização resultou na apreensão de três armas, 61 munições e na prisão de nove indivíduos que foram pegos cometendo infrações.

No total, mais 52 ocorrências envolvendo trânsito nesses sete dias foram atendidas na região do DF. A PMDF reforça que, se for beber, não dirija.

*Caio Ramos, estagiário sob supervisão de Patrick Selvatti