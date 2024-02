Bom dia, brasiliense! Nesta segunda-feira (5/2), o sol amanheceu tímido e a nebulosidade tomou conta do céu. Devido ao resfriamento noturno, houve aqueles que não dispensaram o casaco e, por via das dúvidas, vale carregá-lo na bolsa pelo restante da semana. Isso porque os próximos dias devem ser de pancadas de chuva e, consequentemente, frio moderado, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A redução da temperatura se deve a alta cobertura de nuvens que, aliada ao aquecimento do tempo durante a tarde, gera as precipitações. Por isso, os termômetros não devem marcar mais do que 30ºC. Vale lembrar que o Distrito Federal está sob alerta amarelo, que indica risco moderado para chuvas, com volume de até 50 mm. Estas também podem ser acompanhadas de rajadas de vento e trovoadas.

A recomendação é monitorar as possíveis evoluções das condições meteorológicas e os alertas da Defesa Civil. Quem tiver interesse em receber alertas da subsecretaria precisa apenas enviar o CEP, por SMS, ao número 40199.

No DF, a temperatura mínima foi de 19ºC e a máxima pode chegar a 29ºC. Já a umidade fica em torno dos 40% e 95%. No Plano Piloto, os termômetros indicaram mínima de 20ºC e a máxima pode atingir os 27ºC; a umidade fica entre 50% e 95%.



Aos carnavalescos, fica o aviso: a partir de sexta (9), as tempestades devem ser mais intensas, conforme reforçou Cleber Souza, meteorologista do Inmet. Portanto, não se esqueça do glitter, dos confetes e das capas de chuva!