Homem é preso por violência doméstica em Taguatinga Sul

Na tarde dessa segunda-feira (5/2), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), do 2º Batalhão, prendeu um homem por violência doméstica em Taguatinga Sul. A equipe foi acionada pelo Centro de Operações da PMDF (Copom) para atender uma ocorrência de lesão corporal, na qual uma mulher apresentava sangramento no rosto. Em vista dos ferimentos, os militares acionaram o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) para prestar os primeiros socorros.

O agressor, encontrado escondido na área externa da casa, foi conduzido à 12ª Delegacia de Polícia (DP), onde foi preso por violência doméstica.