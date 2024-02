Lesão grave na região abdominal causou morte de criança estuprada no DF

Relatório preliminar do Instituto Médico Legal (IML) apontou que a morte da pequena Isabella Dourado de Oliveira, 4 anos, foi causada por uma pancada contundente na região abdominal. Os médicos legistas constataram, ainda, vestígio de abuso sexual na área anal da criança. O caso é investigado como estupro de vulnerável com resultado morte e o principal suspeito do crime é o padrasto dela, Igor Fernandes Pereira Ayres, 22.

Igor foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PMDF) e pela Polícia Civil (PCDF) na tarde dessa segunda-feira (6/2), logo após o crime. Nesta terça-feira (6/2), o estudante de ciências da computação passou por audiência de custódia e teve a prisão preventiva decretada pela Justiça.

No dia do ocorrido, na segunda, a mãe de Isabella deixou a criança aos cuidados do companheiro para ir trabalhar, por volta das 6h30. No período da tarde, Igor ligou para a mulher e disse que a criança estaria convulsionando. Ele ligou para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi orientado a fazer manobras de ressuscitação na menor.

Durante o atendimento à vítima, uma médica do Samu informou aos policiais militares a constatação de sinais de violência sexual nas partes íntimas da criança. Preliminarmente, peritos da PCDF confirmaram os abusos.

Igor foi encaminhado à delegacia e, em depoimento, negou qualquer crime. “Ele não esboçou nenhuma reação, o que chamou a nossa atenção”, afirmou o delegado-chefe da 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul), Josué Ribeiro.

O suspeito e a mãe de Isabella moravam juntos há cerca de nove meses, quando ela veio do Sul para o DF. Como Igor estava de férias do trabalho, ficava encarregado dos cuidados com a menina.