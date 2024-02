Caminhão tomba e espalha batatas em via de Samambaia nesta terça-feira (6/2)

Uma carreta com carregamento de batatas tombou, na tarde desta terça-feira (6/2), na DF 001, Km 68, próximo ao viaduto de Samambaia, sentido Goiânia. A carga ficou espalhada sobre as faixas de rolamento e no canteiro central. O Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal (CBMDF) esteve no local para gerenciar a contenção do óleo derramado e sinalizar e fazer o isolamento da área.

O condutor do veículo foi encontrado pelos militares fora da cabine e andando. Ele apresentava uma escoriação na cabeça, mas estava consciente, orientado e estável. Não houve necessidade de transporte para uma unidade de saúde.

As duas faixas da via foram interditadas e o trânsito foi deslocado para o acostamento.