Limite no álcool e atenção ajudam contra furtos no carnaval

Caio Ramos*

A alegria e a fantasia do carnaval estão chegando. E para aproveitar a folia com segurança e sem preocupação é preciso estar atento a alguns detalhes. Entre eles, o cuidado com o celular, cada vez mais visado pelos "amigos do alheio", especialmente porque — além de até possibilitar chamadas telefônicas — serve para tudo, inclusive realizar pagamentos e dar acesso a contas e transferências bancárias. O Correio entrevistou especialistas que deram dicas sobre como aproveitar a celebração sem correr riscos e ainda voltar com os pertences sãos e salvos para casa.

O segundo sargento Lucas Régis Teixeira, da Polícia Militar, disse: "a dica que a gente dá, durante o carnaval, é não portar bens em lugares públicos mal iluminados e onde possa haver pouca gente. Também é indicado ficar próximo a pessoas conhecidas, não deixar o celular à mostra, inclusive no meio da multidão. É bom guardá-lo na mochila ou na bolsa e andar com elas fechadas, na frente do peito, nunca nas costas e nem do lado do corpo". Ele também recomendou frequentar eventos nos que haverá policiamento e outras medidas de segurança. Serão de grande ajuda e momentos indesejados.

Victor Matheus, 21 anos, teve um celular furtado durante esses festejos do ano. "Eu e meus amigos estávamos no bloco ministério do namoro, na Asa Norte. No meio da festa, me separei deles para ir ao banheiro. Na hora de voltar, passei pelo meio da multidão. Quando cheguei aonde meus amigos estavam, meu celular havia sumido de minha pochete, que coloquei de lado. Ela estava aberta", lamentou.

O major e porta-voz da PM, Raphael Broocke, assim como Teixeira, aconselhou que as pessoas devem se divertir sem perder a atenção. Um dos motivos que muitas vezes faz com que elas baixem a guarda é a bebida e sejam alvos fáceis em furtos. E por isso recomendou evitar o uso excessivo de alcoól. "A pessoa pode ficar zonza, o que facilita os furtos", disse. Além disso, especificou no caso de celulares, antes de ir para a festa, o folião anote o número do Imei do seu aparelho e o deixe em casa. Esse dado, que pode ser acessado nas configurações do aparelho, é único para cada telefone móvel e, em caso de extravio, ajuda na sua localização e identificação de propriedade, caso a polícia o recupere. "E manter a localização sempre ligada é muito importante", enfatizou.



De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, drones irão apoiar para as forças de segurança ajudando a identificar atitudes suspeitas nos lugares onde os blocos se apresentarão. O major Michello Bueno, também porta-voz da corporação disse que "temos vários drones para proteger as pessoas no carnaval".

IMEI: Para que serve

IMEI (Identificação Internacional de Equipamento Móvel): É um código numérico único que fica no seu celular. O código possui 15 digitos numéricos e um código de barra.

O IMEI atua como recurso que auxilia o consumidor a como comprovar a titularidade do aparelho, rastrear o dispositivo em tempo real por meio de sites ou aplicativos, controlar o sistema remotamente no caso de problemas com operadora ou fabricante e da para bloquear em caso de perda, furto ou roubo.



Para descobrir o código é só ir no aplicativo do telefone e discar o código *#06# ou, ele também pode ser encontrado na caixa em que o dispositivo foi comprado e nos papéis dentro dela.

* Estagiário sob supervisão de Manuel Martínez

