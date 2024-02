Orquestra Popular Marafreboi leva ritmos pernambucanos para o carnaval

A Orquestra Popular Marafreboi nasceu da junção de amigos pelo amor à música e à cultura popular. Formada pela mescla de diversos estilos musicais com base na instrumentação de orquestra de sopro, vindos de diversas partes do país como Pernambuco, Alagoas, Rio de Janeiro, Paraná e Bahia, os músicos se conheceram em Brasília.

Há mais de 20 anos, o grupo tem como foco a divulgação da cultura popular, com muito frevo, xote e maracatu, priorizando instrumentos de sopro. A orquestra é formada por um grupo de 18 músicos profissionais com origens em diversos estados do Brasil. Surgiu na cena musical de Brasília a partir da pretensão dos seus integrantes em fazer um trabalho de pesquisa, resgate e preservação do acervo da música brasileira com foco na cultura popular.

“A princípio, a orquestra surgiu como algo para o carnaval, mas eu queria formar uma peça com amigos que pudesse trazer uma leitura da música brasileira, focada e centrada na música pernambucana, pela experiência minha vida”, comenta o maestro Fabiano Medeiros, que acrescenta que uma das inspirações da orquestra é a Orquestra Popular de Recife, conduzida pelo maestro e compositor Ademir Araújo, o Formiga.

Conhecida como a única Orquestra do Centro-Oeste com foco no cancioneiro popular, a Orquestra Popular Marafreboi apresenta canções com base em instrumentos de sopro, acompanhada de um corpo de balé exclusivo. Entre os gêneros, se destacam o frevo, o maracatu, a catira, a ciranda e o bumba-meu-boi. O nome do grupo “Marafreboi” vem justamente da junção dos três.

“A ideia sempre foi trazer isso para Brasília, essa mistura de gêneros e enriquecer o carnaval e as festa da cidade com mais do que só a marchinha, que é ótimo, mas os foliões brasilienses podem aproveitar outros estilos que também são importantes para a nossa história”, atesta o maestro.

Os instrumentos já mostram que não é uma orquestra comum, baixo, bateria, percussão, além dos metais como saxofone, trompete e trombone. Os ritmos também não são comuns em uma orquestra. A Marafreboi se dedica a fazer releituras e originais usando o que há de mais brasileiro, principalmente sons nordestinos.

“O ponto alto do nosso sonho é que a gente consiga fazer atividades culturais e musicais ao longo do ano, não só no carnaval. Que a população possa ter acesso a essas manifestações musicais fora do carnaval”, conclui o artista.

A Marafreboi se apresentou no bloco Suvaco da Asa e participou da folia nos blocos Galinho, Vassourinha e Tesourinha durante o carnaval.