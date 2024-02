Homem é preso por fazer suposto ponto de tráfico na casa da mãe

*Caio Ramos*

Um homem de 39 anos foi detido por armazenar cerca de 20 kg de substância ilícita, dois galões de anti-respingo de solda e por posse ilegal de arma na manhã desta quarta-feira(7/2). A ocorrência foi atendida pelos policiais militares do 14º Batalhão de Polícia Militar por volta das 11h, numa residência em Planaltina.

Os militares foram acionados para investigar uma invasão de domicílio, onde era a suposta moradia da mãe do traficante. Ao chegarem no local, avistaram o criminoso em frente ao endereço informado e o abordaram imediatamente. Ele foi revistado e encontrado com um cigarro de maconha.

Ao explorarem a casa, os agentes se depararam com 1000 pinos de cocaína para comercializar, 22 tabletes e meio de maconha(20 kg), uma balança de precisão, várias embalagens para embrulhar as mercadorias e dois galões de cinco litros anti-respingo de solda (mercadoria na qual é conhecida por produzir o lança-perfume). Além das mercadorias, os policiais acharam um revólver com 34 munições e uma faca.

O suspeito foi conduzido à delegacia e preso por tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo.



*Estagiário sob supervisão de Adriana Bernardes