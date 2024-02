Confira a programação dos blocos de carnaval até domingo (11/2)

O carnaval começou e o Correio também participa da festa! O CB.Folia premiará, pelo sétimo ano, os melhores blocos de rua do Distrito Federal, iniciativa que busca destacar a importância da cultura carnavalesca, além da diversidade e da relação de pertencimento com a cidade.

A tradicional premiação da festa de Brasília chega este ano com novidades. Além da melhor fantasia adulta, será premiada a melhor fantasia infantil. Para concorrer, basta cadastrar uma foto do seu look no site CB Folia (www.correiobraziliense.com.br/carnaval2024). As fotos podem ser enviadas a partir de hoje.

As categorias incluem Melhor Bloco de Rua (1º, 2º e 3º lugares), Melhor Momento, Melhor Fantasia Adulta e Melhor Fantasia Infantil, com votação popular e júri técnico. As votações serão abertas no sábado (10) e encerram em 14 de fevereiro. Já o resultado será anunciado em 16 de fevereiro.

No site, os foliões também encontram um guia com informações sobre os blocos de rua, eventos carnavalescos que ocorrerão na cidade, muito conteúdo com notícias e

dicas para aproveitar o carnaval. O objetivo é incentivar a participação

da população nas festividades e valorizar a cultura local.

Confira a programação até o domingo

SEXTA-FEIRA (9/2)

Bloco Parece Mas não É



09/02/2024

16h00 às 23h00

Concentração na Pilastra, QE 40 Final da rua 21 Guará II - Polo de modas, Guará

Carnaval Urgente 2024



09/02/2024

17h00 às 01h00.

Setor Bancário Sul, Quadra 2 (Próximo ao Calaf), Plano Piloto

SÁBADO (10/2)

ARaaXXtaa



10/02/2024

16h às 00h

Partida do salão comunitário e seguindo o percurso da folia pela avenida central da cidade até chegar na praça do bosque onde será o ponto de folia do bloco, Candangolândia

Bloco Alafia - Carna Afro Ceilândia



10/02/2024

16h00 às 23h00

EQNP 1/5 Ponto De Cultura Filhos Do Quilombo, Ceilândia

Calango Misturado



10/02/2024

14h00 às 19h00

Área de Múltiplas Funções do Varjão

Bloco MamaTá Difícil



10/02/2024

10h às 19h

Circuito Carnavalesco Sul (Eixo Cultural Iberoamericano, Setor Comercial Sul, Biblioteca Nacional), Plano Piloto

Bloco Pais e Filhos



10/02/2024

10h às 16h

Mini Trio - Estacionamento do Parque da Cidade - Ana Lídia, Plano Piloto

Brincantes do Gama



10/02/2024

15h00 às 19h00

Praça Lourival Bandeira, mais conhecida como praça do Cine Itapuã, Gama

Mvuka



10/02/2024

17h00 às 22h00

Setor de Diversões Sul - Praça Central CONIC, Plano Piloto

Baile da Piki - O Bloco



10/02/2024

14h00 às 22h00

Praça Estação 16 Sul, Águas Claras, Rua Alecrim, praça da estação de metrô Arniqueiras, Águas Claras

Bloco Na Batida Do Morro



10/02/2024

13h00 às 19h00

Setor Comercial Sul (Quadras 4 e 5), Plano Piloto

Concentra mais não sai

10/02/2024 e 12/02/2024

15h00 às 22h00

EQN 404/405 Norte, Plano Piloto

Rebu - O Bloco

10/02/2024

10h às 19h

Estacionamento do Eixo Cultural Ibero-americano, Plano Piloto

Bloco Mamãe Taguá 2024



10/02/2024

13h30 às 20h30

Taguaparque Estacionamento do Centro Cultural, Taguatinga

Galinho de Brasília



10/02/2024

14h00 às 22h00

SAS Quadra 4 - atrás da Matriz da Caixa Econômica Federal, Plano Piloto

CarnaVitrola

10/02/2024 e 12/02/2024

16h00 às 22h00

Eixão Norte, na altura da 211 Norte, Plano Piloto

DOMINGO (11/2)

Bloco Batukenjé na Rua

11/02/2024

15h00 às 19h00

Praça da Resistência. Percurso: concentração na Praça da Resistência, cortejo pela rua principal e retorno para a Praça da Resistência, Vila Telebrasília

Bloco DesMaiô

11/02/2024

11h às 16h

Setor Carnavalesco Sul, Plano Piloto

Bloco Sem Eira Nem Beira

11/02/2024

16h00 às 21h00

Praça do Museu, Planaltina

Charretinha + Tropicaos

11/02/2024

12h00 às 19h00

Praça da Igreja, Praça Nelson Corso e Quiosque da Maria - Lote 1, Vila Planalto

Harmonia do Sampler

11/04/2024

15h00 às 20h00

Primo Pobre - CLN 203 Bloco D Loja 73, Plano Piloto

Bloco Samba da Mulher Bonita

11/02/2024

14h00 às 18h00

Praça Central - Bairro Paranoá, Paranoá

Bloco Seca Pimenteira

11/02/2024

10h às 18h

Feira Permanente - 1A Etapa, Riacho Fundo II

Bloco da Tesourinha

11/02/2024 e 13/02/2024

15h00 às 22h00

Praça Central da SQN 410, em frente à Prefeitura Comunitária, Plano Piloto

Bloco Vamos FullGil

11/02/2024

10h às 19h

Estacionamento do Eixo Cultural Ibero-americano, Plano Piloto

CarnaRock

10/02/2024 e 11/02/2024

14h00 às 22h00

QNN Quadra 32 Área Especial G, Ceilândia

Ventoinha de Canudo

11/02/2024 e 13/02/2024

16h00 às 22h00

CLN 205/ 206, Plano Piloto

Bloco Carnavalesco Menino de Ceilândia

11/02/2024

14h00 às 22h00

CNM 01 - Estacionamento Fórum/BRB - Trajeto QNM 03/QNM 05 Retorno CNM 01, Ceilândia

Bloco Baratinha 2024 "A Criança Longe das Drogas"

11/02/2024

13h30 às 20h30

Parque da Cidade no Estacionamento 12, Plano Piloto

Bloco das Montadas

11/02/2024

10h00 às 18h00

Setor Cultural da República, Área Cívica, Edifício da Biblioteca Nacional, Plano Piloto

Bloco dos Raparigueiros

11/02/2024

17h00 às 23h00

Esplanada dos Ministérios / Circuito Gran Folia, Plano Piloto

*Fernanda Cavalcante e Caio Ramos, estagiários sob a supervisão de Márcia Machado