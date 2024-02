Correio vai premiar os melhores blocos de rua de Brasília

Para destacar a importância da cultura carnavalesca no Distrito Federal, o Correio Braziliense vai promover a sétima edição do CB. Folia. A premiação apresenta as seguintes categorias: Melhor Bloco de Rua (1º, 2º e 3º lugares), Melhor Momento, Melhor Fantasia Adulta e a novidade da edição deste ano, Melhor Fantasia Infantil, com júri técnico; Melhor Bloco de Rua, com votação popular.

Na edição anterior, o Bloco das Montadas, produzido pelo coletivo Distrito Drag, levou o prêmio de Melhor Bloco de Rua do CB. Folia. Em segundo lugar, ficou o tradicional Bloco do Pacotão. O Bloco do Seu Júlio, de Planaltina, ficou em terceiro.

De acordo com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (Secec), foram 157 blocos inscritos para participar da celebração de Momo. "Após uma análise criteriosa, 29 cadastros foram excluídos da lista geral devido à duplicidade, questões relacionadas a plataformas e excepcionalidades que não se encaixaram no perfil de bloco de rua", divulgou a pasta.

Este ano, o chamamento público disponibilizou o total de R$ 6,3 milhões. Os recursos são geridos pela OSC Associação Amigos do Futuro para atender às necessidades dos blocos.

A expectativa da Secec é de que a programação atraia mais de 1,7 milhão de pessoas para as ruas durante o feriadão e o pós-festa.

Nesta sexta-feira (9/2), a partir das 16h, o Bloco Parece Mas não É, do Guará, vai se concentrar na Pilastra, QE 40, fim da rua 21, Guará 2, Polo de Modas. E às 17h será a vez do Carnaval Urgente 2024 se reunir no Setor Bancário Sul, Quadra 2, perto do Calaf. Às 18, o Grupo 7 na Roda estará no mesmo local.