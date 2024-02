Vídeo: cabo de tirolesa rompe e aluno de curso de brigadista cai

Um homem caiu após o cabo de uma tirolesa romper durante um curso de brigadista, no Setor Comercial Sul. Apesar do caso ter ocorrido no fim de janeiro, o vídeo da queda só foi divulgado essa semana, nas redes sociais.

No registro, é possível ver o aluno se preparando para descer na tirolesa, enquanto recebe orientações de outras pessoas pela janela. Ainda no início do caminho, o cabo se rompe e ele cai. Ao fundo, ouve-se gritos de desespero de quem estava no prédio.

A vitima foi socorrida e transportada, consciente e orientada, ao Instituto Hospital de Base de Brasília (IHBB), queixando-se de dores no membro superior e nas costelas do lado esquerdo do corpo. Ele também apresentava um corte no supercílio.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), quando a viatura de resgate chegou ao local, os brigadistas estavam fazendo o primeiro atendimento.

Pelas redes sociais, o coordenador da escola Oficial Alpha-Resgate, responsável pelo curso, relatou que a prática de tirolesa não é obrigatória. "Foi informado aos alunos que quem não quisesse participar não seria prejudicado no curso. O aluno que se acidentou não queria descer, mas foi motivado pelos colegas a participar", contou.

Ainda segundo a empresa, após o acidente, os próprios brigadistas do curso prestaram os primeiros socorros, mobilizando o membro faturado e encaminhando o aluno ao hospital, junto dos bombeiros. "Garanti ao pai do rapaz que o Alpha vai dar todo o suporte necessário para a sua recuperação". o coordenador também ressaltou que o cabo aguentava até mil kg de peso e que não sabe o que motivou seu rompimento.

Também nas redes sociais, um amigo do homem contou que ele já recebeu alta e se recupera em casa.

Veja o vídeo do momento da queda: