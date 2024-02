Polícia vai disponibilizar identificação infantil durante o carnaval

Como forma de ajudar a localizar casos de crianças perdidas durante os eventos de carnaval, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) vai disponibilizar em seu site oficial uma sugestão de identificação para que os responsáveis pelas crianças sejam localizados de forma rápida e efetiva.

O documento fica como um crachá na criança, que pode ser preso à roupa ou colocado em forma de colar. Na Carteirinha de Identificação Infantil, contém informações de contato dos responsáveis pela criança. O recurso pode ser utilizado a partir de três simples etapas: acessar o link e preencher corretamente os dados, escolher uma foto e inserir no campo indicado e, por fim, imprimir o arquivo gerado.

Pulseirinhas de identificação

Outro método usado pela PMDF é a distribuição de pulseiras de identificação infantil em postos montados nos bloquinhos públicos infantis. A pulseirinha é a opção mais procurada, por ser mais difícil de perder o material durante a agitação.

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) também estará em tendas distribuindo pulseirinhas de identificação infantis. Os agentes estarão presentes no Parque Ana Lídia, nos blocos do Baratona e Baratinha, além dos blocos voltados às pessoas com deficiência (PcDs). A expectativa é de entregar pelo menos cinco mil tags de identificação.

*Com informações da Agência Brasília