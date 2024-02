Suspeito de envolvimento em desaparecimento de jovem é preso

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2), desencadeou, na manhã desta sexta-feira (9/2), a operação Absconditus e prendeu um dos envolvidos no desaparecimento de Daniel Luís da Silva, 23 anos. O jovem saiu de casa, em Sobradinho 2, na noite de 23 de dezembro do ano passado e nunca mais foi visto.

O suspeito preso, de 28 anos, foi detido na AR 03 de Sobradinho 2. Segundo as investigações, o irmão dele também é apontado como um dos autores do crime e encontra-se foragido. As apurações caminham para um suposto homicídio cometido contra Daniel.

No dia em que saiu de casa, Daniel vestia uma calça preta e um casaco azul escuro. Ao Correio, familiares disseram que, na noite do desaparecimento, por volta das 23h40, o jovem trocou mensagens com uma amiga pelo celular e não demonstrou estar aflito. No dia seguinte, o celular já não recebia ligações ou mensagens.