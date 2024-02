Crime cruel: homem é preso por tentativa de homicídio

Na tarde de quinta-feira (8/2), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 35ª Delegacia de Polícia, cumpriu um mandado de prisão preventiva contra o terceiro indiciado por um crime de homicídio tentado qualificado (emprego de meio cruel), em Sobradinho II.

Na ocasião, a vítima, um homem de 29 anos, foi brutalmente agredida na madrugada do dia 1º de fevereiro, na via pública da ES 12 A, no Setor Habitacional Mansões de Sobradinho. Imagens do crime, que circulam nas redes sociais e na mídia, mostram a extrema violência dos criminosos.

O homem foi golpeado com socos, chutes, joelhadas, pedras, tijolos e telhas, mesmo já caído ao chão e visivelmente inconsciente e ferido. A brutalidade do crime causou grande comoção na comunidade local.

Os outros dois envolvidos no crime foram presos em flagrante logo após a ação. A PCDF está trabalhando diligentemente para esclarecer o caso e levar os autores à justiça.