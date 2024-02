A vacinação contra a dengue começou a ser aplicada na manhã desta sexta-feira (9/2) no Distrito Federal. O DF recebeu 71.708 doses da vacina, uma quantidade menor do que estava previsto inicialmente. Por isso, seguindo a orientação do Ministério da Saúde (MS), a primeira fase da campanha será exclusiva a crianças de 10 e 11 anos de idade (até 11 anos, 11 meses e 29 dias). A orientação é que os pais ou responsáveis acompanhem o atendimento e levem o documento de identificação e a caderneta de vacinação da criança. Não é necessário agendamento.

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, e a secretária de Saúde do Distrito Federal, Lucilene Florêncio, compareceram à Unidade Básica de Saúde 1 do Cruzeiro para acompanhar o primeiro dia de vacinação. "É um momento histórico. Há 40 anos, se espera por uma vacina para a dengue. Agora, temos uma vacina incorporada ao SUS. Mesmo sem epidemia, começaríamos essa vacinação. A dengue é um problema de saúde pública há muito tempo", declarou a ministra. "Esse primeiro grupo será vacinado até março. Na sequência, estamos trabalhando para garantir todo o grupo de 10 a 14 anos", acrescentou.

A secretária de Saúde do Distrito Federal, Lucilene Florêncio, explicou que o planejamento por faixa etária será ajustado conforme a chegada de mais doses da vacina. "Temos uma demanda grande e uma produção pequena. Vamos ajustando o planejamento a cada momento para que a gente atinja o público alvo", destacou. "A resposta com a vacina será a médio e longo prazo. Vamos ter uma população imunizada, mas nesse prazo. Essas primeiras crianças que estão sendo imunizadas terminarão a imunização em julho. É preciso esperar 90 dias para a segunda dose", completou.

A secretária ressaltou ainda a importância de se manter o cuidado com lixo e água parada. "A vacina vem para compor o rol de cuidados, mas não é isso que vai nos tirar do momento de emergência. Agora é o momento de um trabalho intersetorial. Cada morador precisa olhar para as próprias residências, tirar os focos de mosquito, manejar o resíduo sólido de maneira responsável", recomendou.

Imunização

A vacina da dengue é composta por duas doses, com intervalo de 90 dias entre elas. Caso a criança tenha sido diagnosticada com dengue, é necessário aguardar seis meses para iniciar o esquema vacinal. Se houve a contaminação por dengue após a primeira dose, deve-se manter a data prevista para a segunda dose, desde que haja um intervalo de 30 dias entre a infecção e a segunda dose.

A vacinação contra a dengue não é indicada para indivíduos com imunodeficiência congênita ou adquirida, incluindo aqueles em terapias imunossupressoras, com infecção por HIV sintomática ou com evidência de função imunológica comprometida, e pessoas com hipersensibilidade às substâncias listadas na bula.

Locais de vacinação contra a dengue

UBS 2 Asa Norte

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Atendimento nos dias 9 (sexta-feira), 10 (sábado), 11 (domingo), 12 (segunda-feira) e 13 (terça-feira)

Endereço: EQN 114/115

UBS 1 Cruzeiro

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Atendimento nos dias 9 (sexta-feira), 10 (sábado), 11 (domingo), 12 (segunda-feira) e 13 (terça-feira)

Endereço: SHCES 601 - Lote 01 - Cruzeiro Novo

UBS 2 Sobradinho II

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Atendimento nos dias 9 (sexta-feira), 10 (sábado), 11 (domingo), 12 (segunda-feira) e 13 (terça-feira)

Endereço: Rodovia DF 420, Complexo de Saúde, Setor de Mansões, ao lado da UPA Sobradinho

UBS 5 Planaltina - Arapoanga

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Atendimento nos dias 9 (sexta-feira), 10 (sábado), 11 (domingo), 12 (segunda-feira) e 13 (terça-feira)

Endereço: Quadra 12 D Conjunto A Área Especial Arapoanga

UBS 3 Paranoá

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Atendimento nos dias 9 (sexta-feira), 10 (sábado), 11 (domingo), 12 (segunda-feira) e 13 (terça-feira)

Endereço: Quadra 2 - Conjunto 6 - Área Especial 4 - Paranoá Parque

UBS 1 Jardins Mangueiral

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Atendimento nos dias 9 (sexta-feira), 10 (sábado), 11 (domingo), 12 (segunda-feira) e 13 (terça-feira)

Endereço: Praça de Atividades 2

UBS 5 Gama

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Atendimento nos dias 9 (sexta-feira), 10 (sábado), 11 (domingo), 12 (segunda-feira) e 13 (terça-feira)

Endereço: Quadra 38 Área Especial

UBS 1 Santa Maria

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Atendimento nos dias 9 (sexta-feira), 10 (sábado), 11 (domingo), 12 (segunda-feira) e 13 (terça-feira)

Endereço: QR 207/307 Conjunto T

UBS 2 Guará

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Atendimento nos dias 9 (sexta-feira), 10 (sábado), 11 (domingo), 12 (segunda-feira) e 13 (terça-feira)

Endereço: QE 23 Área Especial

UBS 1 Riacho Fundo I

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Atendimento nos dias 9 (sexta-feira), 10 (sábado), 11 (domingo), 12 (segunda-feira) e 13 (terça-feira)

Endereço: QN 7 Área Especial 9

UBS 6 Taguatinga

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Atendimento nos dias 9 (sexta-feira), 10 (sábado), 11 (domingo), 12 (segunda-feira) e 13 (terça-feira)

Endereço: Setor C Sul AE 01

UBS 2 Samambaia

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Atendimento nos dias 9 (sexta-feira), 10 (sábado), 11 (domingo), 12 (segunda-feira) e 13 (terça-feira)

Endereço: QS 611

UBS 3 Ceilândia

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Atendimento nos dias 9 (sexta-feira), 10 (sábado), 11 (domingo), 12 (segunda-feira) e 13 (terça-feira)

Endereço: QNM 15 Lote D

UBS 16 Ceilândia - Sol Nascente

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Atendimento nos dias 9 (sexta-feira), 10 (sábado), 11 (domingo), 12 (segunda-feira) e 13 (terça-feira)

Endereço: Quadra 500 AE S/N Trecho 1 Sol Nascente

UBS 1 Brazlândia

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Atendimento nos dias 9 (sexta-feira), 10 (sábado), 11 (domingo), 12 (segunda-feira) e 13 (terça-feira)

Endereço: Entrequadra 6/8 Área Especial 3 - Setor Norte