Acidente entre carro e caminhão resulta em uma morte em Sobradinho II

Nesta sexta-feira (09/02), às 12h30, quatro viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atenderam uma ocorrência de colisão na DF-150, em Sobradinho II, próximo ao Posto Contagem, sentido Fercal. No local, a equipe de socorro encontrou um caminhão e um carro que se colidiram frontalmente.

A condutora do carro VW/POLO preto, 27 anos, encontrava-se presa às ferragens, não apresentava os sinais vitais. O óbito foi declarado no local.

O condutor do caminhão VOLVO/FH12 branco, 49 anos, estava consciente, orientado e sem ferimentos. Não houve necessidade de transportar o homem para uma unidade de saúde. Ele permaneceu no local aguardando a chegada da Polícia Militar.

Não há informações sobre a dinâmica do acidente, cujo local ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e da perícia.