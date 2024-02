SSP-DF lança campanha de conscientização para o Carnaval 2024

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) lançou nesta semana, nas redes sociais, uma campanha de conscientização para o Carnaval 2024. O objetivo é chamar a atenção do público sobre a importância do respeito à diversidade, ao combate à violência de gênero e cuidados no trânsito.

São cards e vídeos com diferentes temáticas abordadas pela campanha Carnaval do Respeito Paz, lançada pelo Governo do Distrito Federal (GDF). “Aproveitamos esta festa, que é de todos, para ressaltar orientações que, na verdade, são importantes durante o ano inteiro. Contamos, ainda, com o apoio e produção de cada uma das forças de segurança para a produção de materiais com foco no respeito à mulher e à prevenção da violência contra esse público, que na verdade é uma pauta prioritária para todos nós”, explica o secretário da SSP-DF, Sandro Avelar.

“Além da divulgação em nossos canais, o material poderá ser utilizado por organizadores de blocos e administrações regionais, para atingirmos o maior público possível com dicas, orientações e canais de denúncia, caso seja necessário”, completa o secretário.

As equipes de comunicação de cada um dos dos órgãos — SSP/DF, polícias Civil e Militar do DF (PCDF e PMDF), Departamento de trânsito (Detran-DF) e Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) — se uniram para que a campanha fosse ainda mais abrangente.

“A campanha conjunta, com as orientações e dicas mais essenciais para esse período, é um complemento importante ao trabalho que a segurança pública realizará, em suas várias frentes, nos dias de carnaval. Campanhas publicitárias preventivas desempenham um papel crucial durante esse período, pois, sensibilizam a população sobre o comportamento responsável, ajudam a reduzir acidentes, violências, prejuízos e, por outro lado, garantem uma celebração mais consciente e segura para todos”, ressalta o chefe da Assessoria de Comunicação da SSP/DF, João Roberto.

Peculiaridades

“O foco da campanha é duplo: primeiro, visa educar e alertar a população sobre os riscos associados ao consumo excessivo de álcool e outras substâncias, que podem levar a comportamentos de risco e aumentar a vulnerabilidade a crimes. Segundo, concentra-se na prevenção e repressão de violências e delitos específicos, como assédio sexual, furtos, roubos e brigas, que historicamente apresentam um aumento nessa época do ano”, pontua o chefe da Ascom da corporação, Lúcio Valente.

O respeito à mulher é outro tema que será abordado durante o carnaval. A Delegacia Móvel estará presente em todos os dias de folia na Cidade da Segurança, que será instalada no estacionamento norte da Torre de TV, em frente ao Setor Hoteleiro Norte.

O material produzido pela PMDF apresenta cuidados necessários para evitar furtos de celulares, em veículos e no trânsito, envolvendo também dicas de segurança com as crianças, com vídeos sobre identificação infantil. Os militares estarão em blocos infantis nos dias de folia, como no Parque da Cidade, Eixo Cultural Ibero-americano, Setor Comercial Sul.

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) montou uma operação e está nas ruas desde a última sexta-feira (2/2), com as ações de segurança, fiscalização e educação de trânsito.

Com informações da SSP-DF