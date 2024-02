Chuvas fortes desta sexta-feira alagam o subsolo da UnB e causam estragos

A forte chuva que atingiu a capital do país na noite desta sexta-feira (9/2) causou estragos no Instituto Central de Ciências da Universidade de Brasília (ICC/UnB). Vídeos obtidos pelo Correio mostram como ficou o local.

Parte do prédio do ICC ficou completamente alagado e equipamentos chegaram a boiar nos corredores. Uma outra filmagem mostra as portas das salas caídas ao chão e as salas tomadas pela água. O Correio entrou em contato com a UnB, que confirmou a situação no ICC e disse que o local mais prejudicado foi o Instituto de Física.

Outros pontos do DF também foram castigados pela chuva nesta noite. Asa Norte, Morro da Cruz, em São Sebastião, e Arapoangas, em Planaltina, estão entre os locais que tiveram prejuízo com as precipitações. Na 311 Norte, um grupo de carros ficou parado no começo da quadra. No Morro da Cruz, uma rua ficou alagada com forte enchente.

A equipe do Corpo de Bombeiros afirmou estar prestando atendimento em diversos locais do DF em decorrência da chuva. Os detalhes serão divulgados ao término dos atendimentos.