Dengue: secretaria autoriza entrada de repelentes em unidades prisionais

Em meio à epidemia de dengue no Distrito Federal, a Secretaria de Administração Penitenciária (Seape-DF) autorizou a entrada de repelentes nas unidades prisionais. A medida temporária foi publicada esta semana e os visitantes devem se atentar às regras na hora de escolher o produto.

Os repelentes poderão entrar mensalmente. O produto precisa estar em uma embalagem plástica transparente de 200ml, o mesmo dos itens de higiene na sacola (creme dental ou sabão líquido).

A Seape-DF determinou, ainda, que o repelente autorizado não deve ter nenhum tipo de álcool na composição. Além disso, deve ser de aspecto transparente do tipo pomada, creme ou gel.

Vacinação



A vacinação contra a dengue começou a ser aplicada na manhã desta sexta-feira (9/2) no Distrito Federal. O DF recebeu 71.702 doses da vacina, uma quantidade menor do que estava previsto inicialmente. Por isso, seguindo a orientação do Ministério da Saúde (MS), a primeira fase da campanha será exclusiva a crianças de 10 e 11 anos de idade (até 11 anos, 11 meses e 29 dias). A orientação é que os pais ou responsáveis acompanhem o atendimento e levem o documento de identificação e a caderneta de vacinação da criança. Não é necessário agendamento.