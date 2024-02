Tradicional bloco Na Batida do Morro anima foliões com hits dos anos 2000

Este sábado (10/2) de carnaval contou com festas por todo o Distrito Federal. Na Asa Sul, o tradicional bloco Na batida do Morro animou os foliões ao longo do dia com hits dos anos 2000 e também funk atual. O evento começou às 13h30, nas quadras 4 e 5 do setor comercial Sul.

O grupo Blackriolo fez os foliões se jogarem na dança. O evento também contou com a energia da banda J4K3, Yank, o som de Santana Louis, da DJ Mari, Isis Zavlyn e outros.

Fantasias criativas garantiram as cores e o brilho neste primeiro dia de festa. O folião Yuri Viana assegurou que as fortes chuvas previstas para o feriado não vão atrapalhar as festividades. Fantasiado do personagem bíblico Noé, ele garantiu que “a previsão é que caia apenas chuvas de purpurina”, para iluminar o carnaval candango.

Segurança

Apesar do clima de alegria e celebração, a reportagem do Correio apurou alguns casos de roubo e furto de celulares. Moradora de Águas Claras, a estudante Beatriz Ribeiro e o amigo dela, o psicólogo João Gabriel Carvalho, tiveram os aparelhos celulares furtados, apesar do cuidado em mantê-los dentro de bolsas.

“Eu usei o meu celular e depois guardei na minha doleira (bolsa pequena usada para guardar dinheiro). Encontrei uma amiga que teve o celular furtado e, quando fui verificar, o meu também não estava mais na doleira. Eu não vi quando pegaram”, contou o psicólogo.

O mesmo ocorreu com Beatriz, que usava a bolsa pochete junto ao corpo. “Simplesmente abriram a minha bolsa e pegaram meu celular sem eu ver”, disse a estudante. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) informou que os casos de roubo e furto, assim como os de assédio e importunação sexual, foram registrados na 5ª Delegacia de Polícia, na Asa Norte, mas não soube precisar a quantidade de ocorrências.

De acordo com o Major Broocke, a Polícia Militar está presente em todos os eventos do carnaval e que a população pode recorrer à corporação, caso sejam vítimas de qualquer crime. A recomendação do Major é que os foliões usem as bolsas estilo doleira (pequenas e próximas ao corpo), evitem levar objetos valiosos para os blocos, não andem sozinhos e anotem o número do IMEI — que serve para identificar o celular.

Em caso de assédio, ele recomenda que vítimas ou testemunhas filmem o criminoso para que ele seja identificado o mais rápido possível, já que, muitas vezes, eles não permanecem no local.

O Coronel Palhares, também ouvido pela reportagem, reforçou que não foram registradas ocorrências graves, e elogiou a contribuição da sociedade. “A corporação não está economizando esforços para garantir a segurança da população. Mais de 1 mil policiais estão nas ruas, sem prejudicar o patrulhamento cotidiano das cidades. Nós, da PM, agradecemos a educação das pessoas, que estão respeitando a maioria das normas de segurança".

CB Folia



De 10 a 14 de fevereiro, a equipe do Correio Braziliense percorrerá as ruas da capital para premiar as melhores atrações do carnaval com o troféu CB Folia 2024. A premiação também inclui a participação dos nossos leitores, que terão a oportunidade de votar no Melhor Bloco de Rua, além de poderem concorrer na categoria Melhor Fantasia. Na edição de 2024, serão premiados ainda o Melhor Momento e a Melhor Fantasia Infantil. Você também pode enviar fotos da sua fantasia para concorrer. Acesse o site do CB Folia 2024 e participe!