Pai de feminicida que trocou tiros com a polícia morre em hospital

Um mês após o assassinato de Taynara Kellen, o pai do ex-companheiro dela, Gilmar Melo, faleceu este sábado (10/2), no hospital onde tentava se recuperar dos ferimentos que sofreu numa troca de tiros com policiais. O PM aposentado resistiu a uma operação do Ministério Público do DF (MPDFT) e da Polícia Civil (PCDF) organizada para apurar denúncia de que guardava armas ilegais em sua casa. Elas, segundo a investigação, pertenceriam ao seu filho e ex-militar, Wesly Denny da Silva, acusado de matar a profissional de estética.

A ação do MPDFT e da PCDF ocorreu quinta-feira (8/2). Quando os investigadores chegaram à residência de Melo, ele os recebeu com disparos. Acabou baleado e levado ao centro de saúde de onde ficou internado.

Na Justiça, o sogro do Taynara acumulava antecedentes criminais, inclusive por violência doméstica. Antes da Lei Maria da Penha entrar em vigor em 2006, foi denunciado ao menos 11 vezes por agressões a mulheres. Um desses processos tem relação com uma suposta tentativa de assassinato contra uma ex-esposa dele.