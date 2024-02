Lucas Lima abre o jogo sobre suposto novo affair após separação de Sandy

Lucas Lima utilizou as redes sociais e quebrou o silêncio após ter sido alvo de novos rumores envolvendo sua vida pessoal. Isso porque, nos últimos dias, surgiram especulações de que o músico teria sido visto em clima de romance com uma professora de ioga.

Através dos Stories do Instagram, o ex-marido de Sandy se pronunciou em torno do assunto, e declarou que iria tirar uns dias de folga, ressaltando ainda que está solteiríssimo, mas não entrou em detalhes sobre o assunto.

"Sim, vou tirar uns dias de folga do Instagram. E não, não estou namorando", disse Lucas Lima.

Para quem não sabe, segundo informações do jornalista Gabriel Perline, do portal iG, fãs do artista apontaram que Lucas Lima estaria se aproximando da massagista e instrutora de ioga, após eles terem publicado cliques semelhantes em um apartamento na Vila Madalena, em São Paulo.

Lucas Lima (Foto: Reprodução/Instagram)

