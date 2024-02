Baby do Brasil sobre Ivete Sangalo após vídeo viral: "Eu a amo"

Após viralizar a conversa entre Ivete Sangalo e Baby do Brasil, a cantora de 71 anos publicou um vídeo nas redes sociais - (crédito: Revista Quem/Reprodução) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

Baby do Brasil publicou um vídeo nesta segunda-feira (12/2), após polêmica com a cantora Ivete Sangalo durante a participação da Baby no bloco coruja, no circuito Dodô (Barra-Ondina), em Salvador. Durante a folia, transmitida pela Band Folia, a cantora de 71 anos profetizou o apocalipse e afirma que o arrebatamento “tem tudo para acontecer”. O comentário foi rebatido por Ivete Sangalo que disse que o fim do mundo não resistiria ao "Macetando", seu hit de carnaval.

Após repercussão, Baby fez um vídeo se posicionando sobre o assunto e publicou nas redes sociais. “Não poderia deixar de fazer essa mensagem para vocês, por tudo que está acontecendo, porque viralizou e eu quero dizer que, a Ivete é uma fofa, eu amo, é uma amiga querida de anos. Me honrou muito, parou o trio na frente do camarote e só falou da minha história, de primeira cantora de trio. Linda, maravilhosa!”, diz.

“Foi lindo, lindo e de repente, quando ia parando (o trio) eu ouvi no ouvido direito o pai falar ‘fala, fala tudo’”, conclui.

Na legenda do vídeo, Baby afirmou que fará uma live para falar mais sobre o assunto. “Em breve faço uma live pra gente falar sobre esse assunto, e para quem interessar possa. Mas o alerta foi dado: “Procure o Senhor enquanto é possível achá-lo“!

A conversa aconteceu na noite de sábado (10/2), e Baby afirma: “Todos atentos, porque nós entramos em apocalipse, o arrebatamento tem tudo para acontecer entre cinco e dez anos, procure o Senhor enquanto é possível”, aponta.



“NÃO TEM APOCALIPSE QUE RESISTA O MACETANDO”



Morrendo com esse diálogo de Ivete Sangalo e Baby ahahahaha pic.twitter.com/mcmCZWwlKs — Acesso Sangalo (@AcessoSangalo) February 11, 2024