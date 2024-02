Rafa Justus passa por cirurgia plástica: "Me recuperando"

A influenciadora Rafaella Justus, 14 anos, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, anunciou que passou por uma cirurgia plástica recentemente. A adolescente fez um procedimento de correção de desvio no septo e também uma rinoplastia (cirurgia que remodela a estrutura nasal).

"Passando para avisar que fiz uma cirurgia de correção de septo e aproveitei para fazer uma rinoplastia, por isso ficarei meio off esses dias. Farei caixinhas de perguntas para me distrair nesse momento do pós-cirúrgico", disse Rafaella, no Instagram.

"Graças a Deus deu tudo certo e estou me recuperando e de 'molho' nesses dia", disse Rafaella, no Instagram.