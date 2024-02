Sol brilha em Brasília no penúltimo dia de festa de carnaval

Camila Coimbra*

Luis Fellype Rodrigues*

Depois da chuva e do frio de domingo, o sol deu as caras no carnaval do Distrito Federal, nesta segunda-feira (12/2), fazendo os foliões curtirem as agremiações do Plano Piloto, como o Divinas Tetas e o Bloco do Amor, que arrastaram multidões. Na área da segurança, o balanço da Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF) destacou que não houve incidentes graves. Entre sexta e a madrugada de segunda-feira, foram registradas 87 ocorrências de furto de celulares, principal delito cometido durante a folia.

O clima no bloco Carnapati, no Eixo Ibero-Americano, foi de muito entusiasmo com o Teatro Mapati. Brincadeiras, rodas de ciranda e música ao vivo foram pontos altos da festa. As crianças tinham à disposição brinquedos infláveis e cama-elástica, numa farra que durou até às 19h. Os organizadores do evento acreditam que atraíram em torno de 5 mil foliões.

No bloco Baratona, no estacionamento 12 do Parque da Cidade, camas elásticas, música animada, personagens de desenhos animados e super-heróis animaram as famílias.

Diversidade

Uma das marcas do Vai com as Profanas foi o acolhimento ao público LGBTQIAP+. Isso atraiu os amigos Thiago Cotta — que é não-binário — e Hyaga Cotta, ambos com 35 de idade. "Gosto deste bloco porque é feminista e tem muito respeito pela diversidade", avaliou Hyaga. "A galera de Brasília que trabalha com carnaval está fazendo uma relevante resistência este ano", completou.

Entre os 50 mil foliões que foram ao Bloco do Amor, na via S2 da Esplanada dos Ministérios, estava o casal de namoradas Karime Said, 28, de Ceilândia Sul, e Jaqueline Lemes, 36, moradora do Guará 1. Juntas há mais de três anos, ambas se dizem apaixonadas pelo bloco, por ser inclusivo com a comunidade LGBTQIAP . "Aqui me sinto confortável para curtir com a minha namorada, aproveitar a música, poder dançar e ser quem a gente é", comentou Karime.

Animação

Milhares de foliões se reuniram no gramado ao lado da Biblioteca Nacional para festejar a volta do Divinas Tetas, fundado em 2016. Após dias chuvosos, uma tarde ensolarada era tudo o que os carnavalescos mais queriam. A diversidade cultural e as bandas atraíram boa parte do público. Além disso, graças ao bloco, vários dizem que iniciaram amizades.

Foi o que aconteceu com Agnaldo Marceina, 66, e Lúcia Souza, 63. "Este carnaval será bastante especial para mim, pois marcará quando conheci esta pessoa incrível", comentou Agnaldo sobre Lúcia.

O Vai Quem Fica saiu da altura da 110 Norte e os foliões seguiram pela quadra da 300 Norte, até chegar à 107 norte, onde houve a maior concentração de público. Ele é famoso por fazer mistério sobre sua programação, que só divulgada na madrugada que antecede o dia de sua apresentação. E o ponto de concentração é divulgado em forma de poema para o público adivinhar onde será.

Com muita animação, os foliões permaneceram até o fim. Fantasiados, coloriram a quadra da Asa Norte com seus adereços. Foi o caso de Bruna Scafut Coutinho, 42, moradora da Asa Sul. Este ano, a psicóloga se vestiu de Mulher Borboleta. "Sempre vou fantasiada para os bloquinhos. Ano passado explorei cores e psicodelia e este ano decidi vir no Vai quem Fica de borboleta", contou.

O Bloco Aparelhinho, com uma vibração única, se concentrou na feira da Torre de TV, com cortejo na descida do Eixo Monumental. Nathalie Amaral comemorou o aniversário de 50 anos durante a folia. "Sou filha do carnaval e isso, para mim, significa tudo. Reúno meus amigos e encontro até aqueles que não estavam no convite", brincou. "Mesmo que a data do meu aniversário não caia no carnaval, sempre dou um jeito de celebrar em um bloco", afirmou.

Andreia Alfaia, 47, contou que brinca no carnaval de rua desde criança. "Gosto do estilo de música deste bloco, que toca um pouco de brega e mais uma diversidade de ritmos", disse.

Balanço

Entre sexta e a madrugada de segunda-feira, foram registradas 87 ocorrências de furtos de celulares. Somente no domingo, de acordo com a SSP-DF, houve 29 registros, entre 44 boletins desse delito feitos pela Polícia Civil (PCDF). Durante revistas de foliões nos blocos, a Polícia Militar (PMDF) fez quatro apreensões por porte de substância entorpecente, além de uma arma cortante. Um suspeito foi preso enquanto tentava furtar um veículo no Parque da Cidade.

Durante a Operação Carnaval Seguro, realizada pelo Departamento de Trânsito (Detran-DF), os agentes fizeram 490 abordagens. Desse total, houve 460 testes de etilômetro, com a autuação de 12 motoristas por embriaguez. Outros seis condutores não tinham habilitação e mais cinco estavam com a habilitação vencida. Oito motociclistas foram multados por alteração nos escapamentos dos veículos e 20 veículos levados ao depósito de veículos do Detran.

Os militares do Corpo de Bombeiros do DF (CBMDF) realizaram 23 atendimentos até a madrugada de segunda-feira nos eventos carnavalescos, sendo nove por alcoolemia, três desmaios e outros, como corte no dedo, picada de abelha, uso de entorpecente, queda e surtos psicóticos.

Entre a noite de domingo e a tarde de segunda-feira, a Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal) aprendeu 412 garrafas de bebidas alcoólicas que eram comercializadas de maneira irregular. No Gama, um evento carnavalesco sem licenciamento, que ocorria em uma distribuidora de bebidas, no domingo, foi interditado e o responsável multado em R$ 5 mil.

*Estagiários sob a supervisão

de Manuel Martínez

(FOTOLEG) Incentivo

O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) vai premiar os 10 blocos de rua mais limpos do carnaval do DF. Pelo segundo ano consecutivo, serão reconhecidos aqueles que tiverem as melhores iniciativas pensando na limpeza urbana durante os dias de festa e diversão. A ação, intitulada de Folia limpa, busca conscientizar a população e os organizadores de blocos sobre o descarte correto do lixo, especialmente os materiais recicláveis. Para este ano, a campanha chama atenção com o slogan "Sem sujeira, a folia fica mais legal". No domingo, segundo dia oficial de carnaval, o SLU recolheu 4,7 toneladas de lixo produzidos durante a festa.