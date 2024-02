Equipes da Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal) apreenderam, neste sábado (10/2), os produtos de um vendedor ambulante de bebidas alcoólicas que estava sem licença para comercializá-las. A ação do órgão aconteceu durante uma das fiscalizações de mercadorias oferecidas a foliões que se divertiam com os blocos de carnaval no Setor Comercial Sul.

Até este domingo (11/2), auditores da DF Legal — que não revelaram a identidade do comerciante que teve os produtos recolhidos — fiscalizaram 30 eventos carnavalescos e abordaram cerca de 100 ambulantes. Para atuar nesses desfiles e evitar problemas com as autoridades, os vendedores têm que estar autorizados pelo Governo do Distrito Federal (GDF). Além disso, não podem oferecer líquidos em garrafas de vidro e nem espetinhos.

Segurança



O Programa de Videomonitoramento Urbano da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) para o carnaval conta com câmeras instaladas em toda a capital federal. Dispositivos semelhantes estão instaladas em carros da PMDF, do Corpo de Bombeiros e em drones. As imagens coletadas são transmitidas à coordenação do Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob). Nesse local, de maneira integrada, forças de segurança e outros 30 órgãos, entre instituições e agências do governo local e federal, fazem o monitoramento, que busca garantir o bem-estar dos foliões.

Campanhas educativas



A SSP-DF aposta que o sucesso das ações da segurança pública nos festejos está relacionado a medidas preventivas. Um exemplo delas é a campanha de identificação de crianças da Polícia Militar para evitar o desaparecimento dos pequenos foliões. A corporação também disponibilizou em seu site carteirinhas de identificação, que podem ser preenchidas e impressas pelos responsáveis dos menores, antes de irem aos desfiles carnavalescos. A corporação também distribui pulseirinhas de identificação em postos que montou onde os eventos acontecem.

O GDF tem chamado a atenção da população sobre a importância do respeito à diversidade, ao combate à violência de gênero, à prevenção contra crimes e aos cuidados no trânsito. Cards e vídeos têm movimentado as redes sociais e os blocos carnavalescos, buscando conscientizar as pessoas a enfrentarem agressões contra as mulheres. Há uma série de dicas e orientações para os dias de folia, que estão sendo reproduzidas pelos órgãos que compõem a segurança pública do DF.

Com informações da SSP-DF